Новичок Серии A подпишет шестикратного чемпиона Италии

Тосканцы будут делать ставку на опыт.

Бывший полузащитник туринского Ювентуса и миланского Интера Хуан Куадрадо нашел новый клуб. Итальянская Пиза предложила контракт ветерану, сообщает Sky Sport.

Колумбиец подпишет 1-летний договор с "башнями". Вместе с Куадрадо Пиза берет еще одного опытного исполнителя. Ряды команды Альберто Джилардино на правах аренды пополнит хавбек Болоньи Мишель Эбишер.

В прошлом сезоне Серии A Куадрадо провел 23 матча, в которых оформил 3 ассиста за Аталанту из Бергамо. В свою очередь Эбишер сыграл 14 поединков за "россоблу".

Тем временем миланский Интер согласовал контракт с лидером Аталанты Адемолой Лукманом.

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