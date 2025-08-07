iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона скандально сменила капитана команды

В раздевалке чемпиона Испании не все хорошо.
Сегодня, 18:29       Автор: Антон Федорцив
Марк-Андре тер Штеген и Рональд Араухо / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген и Рональд Араухо / Getty Images

Вратарь Марк-Андре тер Штеген поплатился за норовистый характер. Испанская Барселона отобрала у немца капитанскую повязку, сообщает официальный сайт клуба.

"Барселона объявляет, что в связи с дисциплинарным разбирательством, начатым в отношении игрока Марка-Андре тер Штегена, и до окончательного решения этого вопроса клуб, по взаимному согласию со спортивным руководством и тренерским штабом, решил временно отстранить его от должности капитана первой команды. В течение указанного периода обязанности первого капитана будет выполнять нынешний вице-капитан Рональд Араухо", – говорится в заявлении "блаугранас".

Опытный кипер навлек гнев менеджмента Барсы несколькими действиями. Сначала тер Штеген отказался покинуть клуб, опираясь на действующий до лета 2028 контракт. Он пообещал бороться за место основного вратаря.

Впоследствии тер Штеген получил травму и анонсировал операцию до объявления Барселоны. Позже он отказался подписать медицинское заключение для Ла Лиги. В результате Барса не может зарегистрировать голкипера Жоана Гарсию.

Тем временем Рафинья и еще три футболиста Барселоны стали номинантами на Золотой мяч-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марк-Андре тер Штеген Рональд Араухо

Статьи по теме

Золотой мяч-2025 получил полный список номинантов Золотой мяч-2025 получил полный список номинантов
Барселона хочет начать Ла Лигу на домашнем стадионе Барселона хочет начать Ла Лигу на домашнем стадионе
Барселона намерена оштрафовать тер Штегена за неповиновение Барселона намерена оштрафовать тер Штегена за неповиновение
Барселона с дебютным голом Рэшфорда разгромила Тэгу Барселона с дебютным голом Рэшфорда разгромила Тэгу

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и Полесье сыграют в еврокубках, матчи в Лиге Европы и Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Европа19:08
Шахтер отдал легионера в аренду новичку Бундеслиги
Формула 119:06
Бывший вице-чемпион Формулы-1 выбыл из кандидатов на место в Кадиллак
Европа18:41
Челси активизировал усилия касаемо подписания вингера МЮ
Европа18:29
Барселона скандально сменила капитана команды
Европа18:04
Травматичный легионер Шахтера снова выбыл на неизвестный срок
Европа17:45
Золотой мяч-2025 получил полный список номинантов
Европа17:31
ПСЖ договорился о трансфере нового вратаря
Теннис17:17
Ястремская оформила удар месяца в женском туре
Украина16:45
Favbet становится официальным партнером ФК Колос
Европа15:40
ПСЖ и Борнмут согласовали сумму трансфера Забарного
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK