Барселона скандально сменила капитана команды

В раздевалке чемпиона Испании не все хорошо.

Вратарь Марк-Андре тер Штеген поплатился за норовистый характер. Испанская Барселона отобрала у немца капитанскую повязку, сообщает официальный сайт клуба.

"Барселона объявляет, что в связи с дисциплинарным разбирательством, начатым в отношении игрока Марка-Андре тер Штегена, и до окончательного решения этого вопроса клуб, по взаимному согласию со спортивным руководством и тренерским штабом, решил временно отстранить его от должности капитана первой команды. В течение указанного периода обязанности первого капитана будет выполнять нынешний вице-капитан Рональд Араухо", – говорится в заявлении "блаугранас".

Опытный кипер навлек гнев менеджмента Барсы несколькими действиями. Сначала тер Штеген отказался покинуть клуб, опираясь на действующий до лета 2028 контракт. Он пообещал бороться за место основного вратаря.

Впоследствии тер Штеген получил травму и анонсировал операцию до объявления Барселоны. Позже он отказался подписать медицинское заключение для Ла Лиги. В результате Барса не может зарегистрировать голкипера Жоана Гарсию.

Тем временем Рафинья и еще три футболиста Барселоны стали номинантами на Золотой мяч-2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!