iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Галатасарай форсировал переговоры по легенде АПЛ

Турецкий гранд пытается отбиться от россиянина.
Сегодня, 11:05       Автор: Антон Федорцив
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

Стамбульский Галатасарай интенсифицировал переговорный процесс по вратарю Эдерсону. "Львы" пытаются убедить английский Манчестер Сити отпустить голкипера, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Турецкий гранд согласовал условия личного договора бразильца. Эдерсон сможет заработать 7 млн евро за сезон с контрактом на 3 года. Однако, "горожане" пока не собираются продавать вратаря.

Галатасарай пытается подписать Эдерсона на роль основного кипера. В межсезонье ряды "львов" покинул многолетний страж ворот Фернандо Муслера. В случае неудачи стамбульцам придется брать Матвея Сафонова (ПСЖ).

Тем временем Манчестер Сити потерял Родри на старт нового сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: галатасарай Манчестер Сити Эдерсон

Статьи по теме

Манчестер Сити отдал защитника Жироне Манчестер Сити отдал защитника Жироне
Манчестер Сити согласовал новый контракт с вице-капитаном команды Манчестер Сити согласовал новый контракт с вице-капитаном команды
Именитый испанский форвард близок к подписанию контракта с амбициозным новичком Серии А Именитый испанский форвард близок к подписанию контракта с амбициозным новичком Серии А
МЮ рассмотрит подписание вратаря Манчестер Сити МЮ рассмотрит подписание вратаря Манчестер Сити

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Кривбасс - Металлист 1925, матчи в Первой и Второй лиге Украины
просмотров

Последние новости

Европа11:57
Ливерпуль и Тоттенхэм готовы перехватить цель МЮ
Теннис11:50
Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Цинциннати
Бокс11:30
Беллью оценил шансы Итаумы против Усика
Европа11:05
Галатасарай форсировал переговоры по легенде АПЛ
Теннис11:00
Свитолина узнала первую соперницу на турнире в Цинциннати
Украина10:44
УПЛ: Кривбасс примет Металлист 1925, ЛНЗ встретится с Эпицентром
Украина10:40
"Показывает очень высокую интенсивность игры": Ребров похвалил игрока Шахтера
НБА10:30
НБА начнет новый сезон с дерби Калифорнии
Лига Чемпионов10:16
Ребров сделал прогноз на ответный матч Динамо - Пафос
Европа09:52
Реал отдал основной номер наследнику Роналдо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK