Галатасарай форсировал переговоры по легенде АПЛ

Стамбульский Галатасарай интенсифицировал переговорный процесс по вратарю Эдерсону. "Львы" пытаются убедить английский Манчестер Сити отпустить голкипера, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Турецкий гранд согласовал условия личного договора бразильца. Эдерсон сможет заработать 7 млн евро за сезон с контрактом на 3 года. Однако, "горожане" пока не собираются продавать вратаря.

Галатасарай пытается подписать Эдерсона на роль основного кипера. В межсезонье ряды "львов" покинул многолетний страж ворот Фернандо Муслера. В случае неудачи стамбульцам придется брать Матвея Сафонова (ПСЖ).

Тем временем Манчестер Сити потерял Родри на старт нового сезона.

