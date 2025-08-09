Галатасарай форсировал переговоры по легенде АПЛ
Турецкий гранд пытается отбиться от россиянина.
Стамбульский Галатасарай интенсифицировал переговорный процесс по вратарю Эдерсону. "Львы" пытаются убедить английский Манчестер Сити отпустить голкипера, утверждает инсайдер Николо Скира в X.
Турецкий гранд согласовал условия личного договора бразильца. Эдерсон сможет заработать 7 млн евро за сезон с контрактом на 3 года. Однако, "горожане" пока не собираются продавать вратаря.
Галатасарай пытается подписать Эдерсона на роль основного кипера. В межсезонье ряды "львов" покинул многолетний страж ворот Фернандо Муслера. В случае неудачи стамбульцам придется брать Матвея Сафонова (ПСЖ).
Тем временем Манчестер Сити потерял Родри на старт нового сезона.
