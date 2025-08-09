iSport.ua
Левандовски пропустит старт Ла Лиги

Ветеран оказался в лазарете.
Сегодня, 14:10       Автор: Антон Федорцив
Роберт Левандовски / Getty Images
Форвард испанской Барселоны Роберт Левандовски получил травму левой ноги. Поляк не будет участвовать в стартовых турах Ла Лиги 2025/26, сообщает AS.

Опытный нападающий повредил подколенное сухожилие. Восстановление Левандовски займет ориентировочно месяц. Как следствие, он пропустит поединки Барсы против Мальорки, Леванте и Райо Вальекано.

В прошлом сезоне Левандовски провел 52 матча во всех турнирах, в которых оформил 42 гола. Грядущий сезон станет для польского бомбардира четвертым в футболке "блаугранас".

К слову, вратарь Марк-Андре тер Штеген уладил конфликт с Барселоной вокруг капитанской повязки.

