Левандовски пропустит старт Ла Лиги

Форвард испанской Барселоны Роберт Левандовски получил травму левой ноги. Поляк не будет участвовать в стартовых турах Ла Лиги 2025/26, сообщает AS.

Опытный нападающий повредил подколенное сухожилие. Восстановление Левандовски займет ориентировочно месяц. Как следствие, он пропустит поединки Барсы против Мальорки, Леванте и Райо Вальекано.

В прошлом сезоне Левандовски провел 52 матча во всех турнирах, в которых оформил 42 гола. Грядущий сезон станет для польского бомбардира четвертым в футболке "блаугранас".

К слову, вратарь Марк-Андре тер Штеген уладил конфликт с Барселоной вокруг капитанской повязки.

