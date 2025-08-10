iSport.ua
"Никогда такого не говорил": Тренер Ромы признался, как относится к Довбику

Новый наставник "джаллоросси" оценил украинского нападающего.
Сегодня, 12:44       Автор: Игорь Мищук
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини после товарищеского матча с Эвертоном (1:0) высказался о нападающем Артеме Довбике.

Наставник "джаллоросси" заявил, что никогда не утверждал, что ему не нравится украинский форвард, а ко всем игрокам своей команды он относится одинаково.

Читай также: Рома отклонила предложение об аренде Довбика

"Довбик долгое время не играл, но сейчас восстанавливается физически и усердно тренируется. Я читал, что Довбик мне не нравится, но не пишите этого, потому что я никогда такого не говорил.

Мне нравятся все игроки Ромы, пока они в команде, и я приложу все усилия для работы с ними. Особенно потому, что, как я уже говорил, они невероятно преданы своему делу. Они очень хорошо тренируются, и для меня этого более чем достаточно. Вы можете уже оценить их игру сами", - приводит слова тренера TMW.

Ранее сообщалось, что Рома установила цену на Довбика и ищет потенциальных покупателей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Джан Пьеро Гасперини артем довбик

