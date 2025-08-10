iSport.ua
Арсенал включился в борьбу за опального лидера топ-клуба Серии А

Адемола Лукман может оказаться в составе лондонцев.
Сегодня, 15:28       Автор: Василий Медвидь
Адемола Лукман / Getty Images
Адемола Лукман / Getty Images

Лондонский Арсенал планирует усиление линии атаки.

Как сообщает Corriere Dello Serra, «канониры» рассматривают предложение по Адемоле Лукману в размере 44 млн фунтов.

В борьбе за нигерийца также участвует Интер, однако, они не могут достичь соглашения с Аталантой.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукман не вернулся в расположение Аталанты и продолжает находиться в отпуске.

