Арсенал включился в борьбу за опального лидера топ-клуба Серии А

Адемола Лукман может оказаться в составе лондонцев.

Лондонский Арсенал планирует усиление линии атаки.

Как сообщает Corriere Dello Serra, «канониры» рассматривают предложение по Адемоле Лукману в размере 44 млн фунтов.

В борьбе за нигерийца также участвует Интер, однако, они не могут достичь соглашения с Аталантой.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукман не вернулся в расположение Аталанты и продолжает находиться в отпуске.

