Агент звезды Аталанты нашел более статусный клуб

Полузащитник Аталанты из Бергамо Эдерсон рассмотрит переход в другие команды. Посредник Андре Кюри поразмыслил о будущем своего подопечного, сообщает Football Italia.

"Эдерсон мог бы очень хорошо адаптироваться в системе Барселоны, имея хорошую физическую форму и выносливость. Это хорошая возможность, потому что его контракт подходит к концу.

Аталанта не хотела его продавать, невзирая на крупные предложения. Я думаю, что они оформят трансфер зимой или летом. Аталанта просила много денег – 60-75 млн евро. Он приближается до конца контракта, поэтому они могут снизить цену вдвое – до 30-40 млн. Но он ошеломляющий игрок, один из лучших по статистике на своей позиции в Европе", – рассказал агент.

В нынешнем сезоне Эдерсон провел 12 поединков во всех турнирах (1 гол, 1 ассист). Соглашение бразильца с "Богиней" действует до лета 2027 года. В июле 2022 года бергамаски отдали за него 22,9 млн в евровалюте.

