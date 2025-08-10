iSport.ua
Миколенко получил травму в товарищеском матче

Пока неизвестно, насколько вылетел украинец.
Сегодня, 18:18       Автор: Андрей Безуглый
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник Эвертона Виталий Миколенко рискует пропустить старт сезона.

Украинец получил повреждение в матче против Ромы. Уже в самом начале матча Миколенко выполнил подкат, но подняться с газона не смог.

Врачи оказали игроку первую помощь, но защитник все равно не смог подолжить матч.

Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес заявил, что пока неизвестно, насколько тяжелая травма, но уже вскоре игрок пройдет все необходимые тесты.

Ранее также с травмой вылетел хавбек Реала.

