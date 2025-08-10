iSport.ua
Челси активизировал усилия по подписанию Симонса

РБ Лейпциг может согласиться на обмен.
Сегодня, 22:28
Хави Симонс / Getty Images

Челси приближается к трансферу Хави Симонса, пишет Фабрицио Романо.

Лондонцы спешат завершить трансфер нидерладнца до начала сезона, однако так же клубу нужны продажи.

Лондонцы намерены расстаться с Кристофером Нкунку и Николасом Джексоном в ближайшее время, чтобы освободить место для Симонса и Гарначо.

Лейпциг рассматривает вариант обмена Симонса на Нкунку или Тайрика Джорджа. Естественно, с доплатой со стороны лондонцев.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм нашел замену своему лидеру.

