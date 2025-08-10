ПСЖ остался без важного игрока на Суперкубок УЕФА

Полузащитник ПСЖ Жоау Невеш не поможет команде в матче с Тоттенхэмом.

Напомним, в финале КЧМ Невеш получил красную карточку за то, что дернул за волосы Марка Кукурелью.

По итогам того эпизода был вынесен окончательный вердикт - двухматчевая дисквалификация.

Таким образом португалец не сможет помочь ПСЖ в матче за Суперкубок УЕФА против Тоттенхэма и пропустит первый тур Лиги 1.

