ПСЖ остался без важного игрока на Суперкубок УЕФА

Жоау Невеш получил дисквалификацию.
Сегодня, 23:22       Автор: Андрей Безуглый
Жоау Невеш / Getty Images
Жоау Невеш / Getty Images

Полузащитник ПСЖ Жоау Невеш не поможет команде в матче с Тоттенхэмом.

Напомним, в финале КЧМ Невеш получил красную карточку за то, что дернул за волосы Марка Кукурелью.

По итогам того эпизода был вынесен окончательный вердикт - двухматчевая дисквалификация.

Таким образом португалец не сможет помочь ПСЖ в матче за Суперкубок УЕФА против Тоттенхэма и пропустит первый тур Лиги 1.

Ранее также сообщалось, что Миколенко может пропустить старт сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жоау Невеш

Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге
Цыганков оформил ассист, Крапивцов сыграл на "ноль": Жирона уступила Наполи в спарринге

