Ливерпуль готовит трансфер-бомбу за 160 миллионов

Хочет купить Невеша.
Вчера, 17:45       Автор: Валентина Чорноштан
Жоау Невеш / Getty Images
Жоау Невеш / Getty Images

Ливерпуль собирается купить полузащитника Жоау Невеша. Об этом сообщает Fichajes Net.

По имеющейся информации, Ливерпуль рассматривает возможность осуществления трансфера португальского игрока.

Отмечается, что трансфер для "красных" обойдётся в 160 миллионов евро.

Сейчас Жоау Невеш выступает за ПСЖ. В этом сезоне он сыграл 9 матчей, в которых забил 6 голов. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 90 миллионов евро.

К слову, Ливерпуль принял решения касательно судьбы  Арне Слота. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ПСЖ Жоау Невеш

