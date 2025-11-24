Ливерпуль готовит трансфер-бомбу за 160 миллионов

Ливерпуль собирается купить полузащитника Жоау Невеша. Об этом сообщает Fichajes Net.

По имеющейся информации, Ливерпуль рассматривает возможность осуществления трансфера португальского игрока.

Отмечается, что трансфер для "красных" обойдётся в 160 миллионов евро.

Сейчас Жоау Невеш выступает за ПСЖ. В этом сезоне он сыграл 9 матчей, в которых забил 6 голов. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 90 миллионов евро.

