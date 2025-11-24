iSport.ua
Отставка тренера Ливерпуля под вопросом

Продолжают верить тренеру?
Вчера, 16:53       Автор: Валентина Чорноштан
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Журналист Грэм Бэйли сообщил о возможном увольнени Арне Слота с поста главного тренера команды.

Инсайдер для издания Rousing The Kop поделился информацией о позиции руководства Ливерпуля относительно Арне Слота.

Отмечается, что клуб продолжает поддерживать нидерландского специалиста, и мерсисайдцы не собираются увольнять 47-летнего тренера.

Сейчас Ливерпуль занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе всего 18 очков после 12 туров.

В 12-м туре Ливерпуль не смог одолеть команду, в которой играет Александр Зинченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль арне слот

