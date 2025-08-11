Ньюкасл получил очередной отказ от потенциального новичка

Английский Ньюкасл вряд ли подпишет форварда Порту Саму Агехову. Нападающий сосредоточен на выступлениях за португальский гранд, сообщает Record.

"Сороки" обратили внимание на испанца после срыва трансфера Беньямина Шешко. Ньюкасл вел словенца, но тот выбрал английский МЮ. Однако, Агехова пока не проявил энтузиазма к переезду на Альбион.

Серьезный ценник на олимпийском чемпионе повесит и Порту. "Драконы" будут просить за нападающего сумму в пределах клаусулы – 100 млн евро. Переход остается возможным в дедлайн трансферного окна.

Напомним, ранее Ньюкасл решил заблокировать переход форварда Александера Исака в Ливерпуль.

