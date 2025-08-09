iSport.ua
Ньюкасл решил блокировать трансфер своего ключевого форварда

Клуб занял твердую позицию и хочет, чтобы возмущенный Александер Исак смирился.
Совет директоров Ньюкасла принял решение, что не позволит нападающему Александеру Исаку покинуть команду нынешним летом.

Руководство "сорок" сообщило об этом 25-летнему футболисту, требовавшему продать его в Ливерпуль, заявив, что будет блокировать любые попытки трансфера.

По информации The Telegraph, это вызвало большое возмущение у шведского форварда и он был отстранен от работы с командой. Тем не менее в клубе заняли твердую позицию, и игрок будет тренироваться отдельно, пока не смирится с тем фактом, что его не отпустят.

"Мы провели переговоры, и на данный момент понятно, что мы не можем привлекать Исака к работе. Я не знаю, как долго это продлится, но это последняя информация.

Я бы хотел, чтобы он играл сегодня, я хотел бы, чтобы он тренировался завтра. Мы бы очень хотели, чтобы игрок был с нами. Позвольте мне сказать это совершенно четко", - высказался по поводу ситуации главный тренер английской команды Эдди Хау.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл договорился о трансфере защитника итальянского топ-клуба.

