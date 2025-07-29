"Хотел бы, чтобы остался": Тренер Ньюкасла высказался о будущем ключевого форварда

Наставник "сорок" оценил ситуацию с Александером Исаком, на которого претендует Ливерпуль.

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау высказался о дальнейшем пребывании в команде нападающего Александера Исака.

По словам наставника "сорок", он хотел бы сохранить в составе шведского форварда, но не все будет зависеть от его желания.

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"Он все еще наш игрок, у него с нами контракт. Мы в какой-то степени контролируем его дальнейшую судьбу.

Мне бы хотелось верить, что у нас еще есть все возможности. Я хотел бы, чтобы он остался, но это не в моей власти", - приводит слова Хау Mirror.

Напомним, что в минувшем сезоне Исак провел за Ньюкасл во всех турнирах 42 матча, отличившись 27 голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Исака заинтересован Ливерпуль.

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