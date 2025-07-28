Ньюкасл согласовал контракт с заменой своему основному форварду

Нападающий Лейпцига Беньямин Шешко дал согласие на переход в Ньюкасл.

Как утверждает журналист Николо Скира, английский клуб договорился с 22-летним словенцем об условиях его будущего личного контракта. Соглашение с игроком будет рассчитано до 2030 года.

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Теперь "сороки" работают над согласованием с немецким клубом суммы трансфера.

В английской команде словенский форвард будет призван заменить основного нападающего Александера Исака, который может быть продан этим летом.

В минувшем сезоне Шешко провел за Лейпциг во всех турнирах 45 матчей, отличившись 21 голом и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, на подписание Исака серьезно настроен Ливерпуль.

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