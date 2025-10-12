Эрлинг Холанд сделал хет-трик и устанавливает мировой рекорд
Форвард сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд установил рекорд.
Недавно прошёл матч сборной Норвегии против Израиля в рамках квалификации ЧМ-2026. Игра завершилась со счётом 5:0 в пользу норвежцев.
В этом матче Эрлинг Холанд сделал хет-трик. Теперь на его счету 51 гол за сборную Норвегии в 46 матчах.
50 – Games taken to reach 50 senior international goals (select players):— OptaJoe (@OptaJoe) October 11, 2025
Erling Haaland (Norway) – 46
Harry Kane (England) – 71
Neymar (Brazil) – 74
Kylian Mbappé (France) – 90
Robert Lewandowski (Poland) - 90
Lionel Messi (Argentina) – 107
Cristiano Ronaldo (Portugal) – 114… pic.twitter.com/eJpe7jJHb4
Отмечается, что Холанд забил 50 голов быстрее всех ведущих форвардов мира.
Сейчас он обогнал Гарри Кейна (71 матч), Неймара (74), Килиана Мбаппе (90), Роберта Левандовского (90), Лионеля Месси (107) и Криштиану Роналду (114).
