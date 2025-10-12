iSport.ua
Эрлинг Холанд сделал хет-трик и устанавливает мировой рекорд

Быстрее всех достиг отметки в 50 голов за сборную.
Вчера, 08:43       Автор: Валентина Чорноштан
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Форвард сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд установил рекорд. 

Недавно прошёл матч сборной Норвегии против Израиля в рамках квалификации ЧМ-2026. Игра завершилась со счётом 5:0 в пользу норвежцев.

В этом матче Эрлинг Холанд сделал хет-трик. Теперь на его счету 51 гол за сборную Норвегии в 46 матчах.

Отмечается, что Холанд забил 50 голов быстрее всех ведущих форвардов мира.

Сейчас он обогнал Гарри Кейна (71 матч), Неймара (74), Килиана Мбаппе (90), Роберта Левандовского (90), Лионеля Месси (107) и Криштиану Роналду (114).

