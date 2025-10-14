Забарный получит больше шансов закрепиться в старте ПСЖ

Защитник ПСЖ Маркиньос вернется на поле позднее, чем ожидалось, утверждает L'Equipe.

Напомним, что бразилец получил повреждение в матче с Марселем 22 сентября. Ожидалось, что лидер команды пропустит не более двух недель.

Однако теперь медицинский штаб парижан увеличил сроки восстановления игрока минимум в два раза. Ожидается, что он пропустит игры со Страсбуром и Байером.

В клубе решили не рисковать возможным рецидивом своего капитана, а потому дадут ему больше времени на восстановление.

Таким образом Илья Забарный продолжит выходить в стартовом составе парижан, получая шансы проявить себя перед Энрике.

Ранее также сообщалось, что Богдан Попов может получить нового тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!