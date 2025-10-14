"Мы призываем всех не участвовать в этой клоунаде": фанаты Комо резко выступили против матча в Австралии

Фанаты Комо резко осудили планы клуба по проведению матча в Австралии.

Руководство итальянского клуба получило разрешение провести матч с Миланом в Перте, однако фанатам такое решение пришлось не по вкусу.

Движение болельщиков Curva Como 1907 выпустило большое заявление, в котором напомнило, что именно они всегда поддерживали клуб, когда тот играл в Серии D. И именно их теперь лишают возможности поддержать любимый клуб.

Уважаемый президент и клуб, теперь мы знаем вашу позицию относительно матча Милан – Комо, который состоится в Перте. Красивые слова об "общем благе", "росте" и "необходимой жертве". Ну, тогда давайте поговорим об этом. Прежде всего, спасибо. Спасибо за амбиции, за работу, которую вы делаете, чтобы повысить известность Комо, за желание прославить наш город. Мы больше всех гордимся, когда наша футболка завоевывает популярность. Но есть одна маленькая деталь, которая, кажется, ускользнула от вашего внимания: Комо без его людей – это не Комо. Вы говорите о самопожертвовании как об абстрактном понятии, но для нас самопожертвование – это повседневная жизнь. Мы работаем всю неделю, а по воскресеньям преодолеваем сотни километров, чтобы быть на матче, платим за все из своего кармана, ни у кого ничего не прося. Мы были на матчах Серии D, на стадионах, которые не мог найти даже навигатор, и всегда будем, где бы вы ни играли в этой футболке. Так что не объясняйте нам, что значит "жертва ради общего блага"

