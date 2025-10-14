iSport.ua
Яремчук готов дебютировать в текущем сезоне

Украинец вернулся к тренировкам с командой.
Вчера, 18:14       Автор: Андрей Безуглый
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Нападающий Олимпиакоса Роман Яремчук близок к возвращению на поле, пишет греческий Sport.

Напомним, что украинец получил повреждение в товарищеском матче против Херенвена еще в начале августа. С тех пор он не играл.

Однако, по информации издания, Яремчук уже полностью восстановился и вернулся к тренировкам с командой.

Также форвард дополнительно работает над своей физической формой, так как сильно отстает от своих партнеров. Ожидается, что Роман вернется на поле после международной паузы.

Ранее также сообщалось, что Барселона потеряла форварда перед Эль-Классико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Яремчук

