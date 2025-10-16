iSport.ua
Рафаэль Геррейру может покинуть Баварию после сезона-2025/26

Сезон-2025/26 определит судьбу португальца.
Сегодня, 09:34       Автор: Валентина Чорноштан
Рафаэль Геррейро / Getty Images
Рафаэль Геррейро / Getty Images

У защитника сборной Португалии и Баварии Рафаэля Геррейро заканчивается контракт с мюнхенским клубом, однако речи о продлении соглашения не идёт.

По информации издания Kicker, руководство Баварии обсуждало будущее 31-летнего португальца, однако единого решения о продлении контракта с игроком достигнуто не было.

Отмечается, что контракт португальца истекает в 2026 году, и с 1 января он будет иметь право вести переговоры с другими клубами.

Напомним, что защитник присоединился к мюнхенскому клубу бесплатно в 2023 году после перехода из Боруссии Дортмунд.

В текущем сезоне в Бундеслиге Рафаэль Геррейро сыграл 4 матча и отдал 1 результативную передачу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геррейро Бавария Мюнхен

