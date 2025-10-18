iSport.ua
Звезда Реала вернулась в строй перед игрой с Хетафе

После травмы - сразу в бой.
Сегодня, 07:43
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Завтра в 22:00 состоится матч мадридского Реала против Хетафе. Ключевой игрок Реала Килиан Мбаппе сможет принять участие в игре 9-го тура чемпионата Испании.

По имеющейся информации, Килиан Мбаппе, который получил повреждение 10 октября в матче отбора на ЧМ-2026 с Азербайджаном, а именно травму голеностопа, готов вернуться на поле и принять участие в поединке Ла Лиги.

Медицинский штаб Реала сообщил, что форвард полностью восстановился и готов сыграть в воскресенье. Исходя из этого, француза стоит ожидать и в матче Эль-Класико, который пройдет на следующей неделе.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 13 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее, сообщилось, что ключевой голкипер Реала определился с будущим на Бернабеу.

