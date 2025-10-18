iSport.ua
Арсенал минимально переиграл Фулхэм

"Канониры" провели матч в режиме энергосбережения.
Сегодня, 21:38       Автор: Андрей Безуглый
Фулхэм - Арсенал / Getty Images
Фулхэм - Арсенал / Getty Images

В субботу, 18 октября, Фулхэм принимал дома Арсенал в рамках восьмого тура АПЛ.

Первый тайм оказался довольно скучным на моменты, однако сама игра была очень напряженной. В итоге, за 45 минут команды упустили по одной возможности и ушли на перерыв.

Зато во втором тайме "канонирам" понадобилось совсем не много времени, чтобы наконец открыть счет. Троссарду повезло с отскоком мяча, который он и отправил точно в сетку ворот.

А на 65-й минуте Кевин сфолил в своей штрафной, и рефери назначил пенальти, однако после просмотра видео эпизода Тэйлор отменил свое решение.

В итоге матч так и завершился минимальной победой команды Микеля Артеты.

Статистика матча Фулхэм - Арсенал девятого тура чемпионата Англии

Фулхэм - Арсенал 0:1
Гол: Троссард, 58

Ожидаемые голы (xG): 0.44 - 1.87
Владение мячом: 37% - 63%
Удары: 9 - 16
Удары в створ: 0 - 5
Угловые: 6 - 10
Фолы: 11 - 4

