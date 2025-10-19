iSport.ua
Чемпион Англии с Манчестер Сити стал кандидатом в тренеры Ноттингема

У "лесников" есть сенсационный претендент на должность.
Сегодня, 09:22       Автор: Антон Федорцив
Роберто Манчини / Getty Images
Руководство английского Ноттингема начало поиски нового наставника команды. Форест провел переговоры с Роберто Манчини, утверждает инсайдер Бен Джейкобс в X.

"Лесники" рассматривают итальянца среди круга кандидатов. Фаворитом на должность остается англичанин Шон Дайч. Конкуренцию им составит главный тренер лондонского Фулхэма Марку Силва.

Манчини в 2009-2013 гг. тренировал английский Манчестер Сити. Именно он привел "горожан" к первому титулу Премьер-лига в эпоху шейхов (сезон 2011/12). Последнее место работы звездного специалиста – сборная Саудовской Аравии.

Напомним, накануне Ноттингем уволил с должности тренера австралийца Анге Постекоглу.

