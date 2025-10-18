Тренер Ноттингем Форест лишился работы сразу после разгрома от Челси

Ноттингем Форест распрощался с главным тренером Анге Постекоглу после серии неудач.

Последней каплей для руководства "лесников" стало домашнее разгромное поражение 0:3 от Челси в восьмом туре английской Премьер-лиги.

Сразу после матча клуб объявил об отставке 60-летнего специалиста.

"Футбольный клуб Ноттингем Форест подтверждает, что после серии неудачных результатов и выступлений Анге Постекоглу немедленно освобожден от обязанностей главного тренера. Клуб пока не будет делать дополнительных комментариев", - говорится в заявлении.

Nottingham Forest Football Club can confirm that after a series of disappointing results and performances, Ange Postecoglou has been relieved of his duties as head coach with immediate effect.



The Club will make no further comment at this time. — Nottingham Forest (@NFFC) October 18, 2025

Напомним, что Ноттингем Форест начинал сезон под руководством Нуну Эшпириту Санту, который был уволен в начале сентября, а на его место был назначен Постекоглу.

Под руководством австралийского тренера "лесники" не одержали ни одной победы в восьми матчах во всех турнирах, потерпев шесть поражений и дважды сыграв вничью.

На данный момент Форест занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав пять очков в восьми поединках.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на уже освободившуюся должность является бывший тренер Эвертона Шон Дайч.

