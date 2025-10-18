iSport.ua
Тренер Ноттингем Форест лишился работы сразу после разгрома от Челси

Анге Постекоглу покинул стан "лесников" без единой победы.
Сегодня, 17:18       Автор: Игорь Мищук
Анге Постекоглу / Getty Images
Анге Постекоглу / Getty Images

Ноттингем Форест распрощался с главным тренером Анге Постекоглу после серии неудач.

Последней каплей для руководства "лесников" стало домашнее разгромное поражение 0:3 от Челси в восьмом туре английской Премьер-лиги.

Читай также: Ноттингем с Зинченко потерпел разгромное домашнее поражение от Челси

Сразу после матча клуб объявил об отставке 60-летнего специалиста.

"Футбольный клуб Ноттингем Форест подтверждает, что после серии неудачных результатов и выступлений Анге Постекоглу немедленно освобожден от обязанностей главного тренера. Клуб пока не будет делать дополнительных комментариев", - говорится в заявлении.

Напомним, что Ноттингем Форест начинал сезон под руководством Нуну Эшпириту Санту, который был уволен в начале сентября, а на его место был назначен Постекоглу.

Под руководством австралийского тренера "лесники" не одержали ни одной победы в восьми матчах во всех турнирах, потерпев шесть поражений и дважды сыграв вничью.

На данный момент Форест занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав пять очков в восьми поединках.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на уже освободившуюся должность является бывший тренер Эвертона Шон Дайч.

