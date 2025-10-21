Эндрик все же покинет вскоре Реал

Нападающий Реала Эндрик близок к уходу из клуба, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, бразилец теперь открыт к переходу в аренду уже зимой.

Напомним, что в текущем сезоне Эндрик не провел на поле ни одной минуты. Но если ранее игрок отказывался покидать команду, то теперь смирился с положением.

Более того, Романо пишет, что уже ряд клубов ведут переговоры с Реалом и самим бразильцем касательно аренды. Мадридский клуб будет только рад отпустить Эндрика.

Ранее также сообщалось, что Шахтер назвал ценник на своего бразильца.

