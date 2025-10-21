Компани получил награду от Баварии за отличную работу

Бавария объявила о новом контракте Венсана Компани.

Напомним, что предыдущее соглашение с бельгийцем заканчивалось в 2027 году. Теперь же Компани будет работать с командой до 2029 года.

Такое решение было принято решением мюнхенцев после удачного старта сезона. Под руководством Компани Бавария еще не проиграла ни одного матча в текущем сезоне.

В целом Компани имеет отличную статистику в Мюнхене - 69 игр, 49 побед, 9 ничьих, 9 поражений.

Ранее также сообщалось, что Ноттингем назначил нового тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!