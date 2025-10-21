Мареска прокомментировал частые красные карточки своих игроков

Тренер не наказывает своих игроков.

Главный тренер Челси Энцо Мареска прокомментировал ситуацию с удалениями в команде.

Напомним, что из последних шести матчей игроки Челси были удалены в пяти из них.

При этом Мареска заявил, что футболисты сами должны следить за дисциплиной и сравнил весь процесс с воспитанием детей.

У меня четверо детей. И когда они что-то делают не так, я их не наказываю. Я стараюсь научить их поступать правильно. Стараюсь делать то же самое с игроками. Мне нравится такой подход. Конечно, нам есть над чем поработать, когда мы получаем пять-шесть красных карточек. И мы собираемся исправлять это. Футболисты сами регулируют систему штрафов, которая действует как в раздевалке, так и за ее пределами

