Вингер Барселоны вернулся к тренировкам перед игрой с Реалом

Вингер Барселоны Рафинья сыграет в выездном матче против Реала, сообщает Sport.es.

По имеющейся информации, у бразильского игрока была травма задней поверхности бедра, однако на последних тренировках Барселоны Рафинья участвовал без ограничений. Если до конца дня не возникнут проблемы, его заявят на матч перед посадкой в самолёт.

Отмечается, что скорее всего Рафинья примет участие в Эль-Класико только со скамейки запасных во втором тайме. Решение о полном выпуске игрока на поле полностью зависит от тренера Барселоны Флика.

Также Реал получил усиление перед предстоящим Эль-Класико.

Матч Реал — Барселона пройдёт в воскресенье, 26 октября, начало запланировано на 17:15 по киевскому времени.

