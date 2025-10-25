Украинский форвард недоволен своим положением в Трабзонспоре и может сменить клуб зимой

Украинский форвард Трабзонспора Даниил Сикан задумался об уходе из турецкой команды из-за недостатка игрового времени, сообщает Legioners.ua.

По имеющейся информации, главный тренер Трабзонспора Фатих Текке не раз восхвалял украинского форварда, называя его серьёзным, профессиональным молодым игроком, однако от этого игрового времени у Сикана не прибавилось.

Отмечается, что из-за слухов об уходе украинца в это зимнее трансферное окно главный тренер провёл диалог с Даниилом Сиканом, намекая, что он всё ещё рассматривает его кандидатуру.

На текущий момент вариантов или запросов о переходе 24-летнего форварда нет, но точно известно, что некоторые клубы следят за Данилом.

В этом сезоне в чемпионате Турции Сикан провёл шесть матчей, в которых отдал одну голевую передачу и забил один гол.

