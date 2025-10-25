iSport.ua
Футбол

Дуэт украинцев в старте Жироны. Как сыграли Цыганков и Ванат?

Какие оценки получили украинцы?
Сегодня, 18:24       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В субботу состоялся матч между Жироной и Реалом Овьедо, который завершился ничьей 3:3. С первых минут за Жирону на поле вышли украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Читай также: Жирона упустила победу над Реалом

Полузащитник Виктор Цыганков провёл на поле 59 минут. За это время он выполнил 75% точных передач, совершил 36 касаний и два успешных дриблинга. Игрок Реала Овьедо один раз сфолил на Цыганкове.

Тем временем нападающий Владислав Ванат отметился пятью касаниями, 50% точных передач и не нанёс ни одного удара. Одно единоборство украинец проиграл. Он, как и Цыганков, провёл на поле 59 минут.

Статистический портал SofaScore поставил Цыганкову оценку 6,5 балла, а Ванату — 6,4.

