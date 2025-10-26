iSport.ua
Без Гарсии и Ольмо. Барселона представила заявку на матч с Реалом

Стало известно, кто возьмет участие в Эль Класико.
Сегодня, 07:34       Автор: Валентина Чорноштан
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

Барселона опубликовала заявку на матч с мадридским Реалом на своем официальном аккаунте в X.

Заявка:

Вратари: Шченсны, Кочен, Эдер Аллер.
Защитники: Бальде, Араухо, Кубарси, Жерар Мартин, Кунде, Эрик Гарсия, Жофре, Хави Эспарт.
Полузащитники: Педри, Фермин, Касадо, де Йонг, Берналь, Дро Фернандес.
Нападающие: Ферран Торрес, Ламин Ямаль, Рэшфорд, Руни, Тони Фернандес.

Барселоне всё-таки предстоит играть без Рафиньи, Роберта Левандовского, Жоана Гарсии и Дани Ольмо.

Ранее Реал объявил свою заявку на Эль-Класико.

Напомним, матч начнется 26 октября в 17:15.

