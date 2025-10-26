Лацио - Ювентус 1:0: обзор матча и результат игры 26.10.2025

Безвыигрышная серия туринской команды растянулась уже на восемь матчей.

В воскресенье, 26 октября, Лацио принимал на своем поле Ювентус в рамках восьмого тура итальянской Серии А.

Команда Игора Тудора продлила свою безвыигрышную серию до восьми матчей во всех турнирах и потерпела третье подряд поражение, уступив римлянам со счетом 0:1.

Подопечные Маурицио Сарри одержали победу благодаря раннему голу Томы Башича, который на девятой минуте дальним ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в правый нижний угол ворот туринцев.

Лацио на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице Серии А, имея 11 очков. Ювентус с 12 баллами идет на восьмой позиции.

Статистика матча Лацио - Ювентус восьмого тура чемпионата Италии

Лацио - Ювентус 1:0

Гол: Башич, 9

Ожидаемые голы (xG): 0.77 - 1.41

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 13 - 14

Удары в створ: 3 - 5

Угловые: 2 - 5

Фолы: 11 - 18

Лацио: Проведель, Лаццари (Лука Пеллегрини, 55), Хила, Романьоли, Марушич, Катальди, Гендузи, Башич (Весино, 68), Исаксен (Нослин, 83), Диа (Педро, 83), Дзакканьи.

Ювентус: Перин, Калулу, Келли, Гатти (Жоау Мариу, 86), Консейсау, Локателли, МакКенни (Опенда, 78), Коопмейнерс (Тюрам, 66), Камбьязо (Йилдыз, 46), Влахович, Дэвид (Костич, 66).

Предупреждения: Лаццари, Гендузи - Копмейнерс, Локателли, МакКенни, Келли.

