Арсенал отпраздновал юбилейную победу

Закрепил лидерство в АПЛ и отпраздновал 700-ю победу.
Сегодня, 16:25       Автор: Валентина Чорноштан
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

В матче 9-го тура АПЛ, который прошёл в воскресенье, 26 октября, Арсенал победил Кристал Пэлас со счётом 1:0, одержав свою юбилейную 700-ю победу в Английской Премьер-лиге.

Добавим, что Арсенал стал вторым клубом после Манчестер Юнайтед (760) в истории чемпионата, который сумел достичь этой отметки.

Также Арсенал провёл 100 игр подряд во всех турнирах, не пропустив ни в одной из них более трёх голов. Это второй лучший показатель среди английских клубов после Манчестер Юнайтед.

Тогда "красные дьяволы" достигли этого в период с октября 2016 года по август 2018 года (107 поединков).

Помимо 700-й победы в АПЛ, Арсенал лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 22 очка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

