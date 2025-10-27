Арсенал отпраздновал юбилейную победу

Закрепил лидерство в АПЛ и отпраздновал 700-ю победу.

В матче 9-го тура АПЛ, который прошёл в воскресенье, 26 октября, Арсенал победил Кристал Пэлас со счётом 1:0, одержав свою юбилейную 700-ю победу в Английской Премьер-лиге.

Добавим, что Арсенал стал вторым клубом после Манчестер Юнайтед (760) в истории чемпионата, который сумел достичь этой отметки.

Также Арсенал провёл 100 игр подряд во всех турнирах, не пропустив ни в одной из них более трёх голов. Это второй лучший показатель среди английских клубов после Манчестер Юнайтед.

Тогда "красные дьяволы" достигли этого в период с октября 2016 года по август 2018 года (107 поединков).

Помимо 700-й победы в АПЛ, Арсенал лидирует в турнирной таблице, имея в своём активе 22 очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!