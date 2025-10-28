iSport.ua
АПЛ близка к отмене Boxing Day

Под угрозой День подарков этого года.
Сегодня, 08:37       Автор: Антон Федорцив
Английская Премьер-лига / Getty Images
Английская Премьер-лига / Getty Images

Руководство английской Премьер-лиги вынуждено нарушить вековую традицию с полноценным игровым днем ​​26 декабря. В этом году после Рождества состоится максимум 1 матч, сообщает The Times.

АПЛ пошла на радикальный шаг из-за контрактных обязательств и расширения турниров УЕФА. Лига обязана в течение сезона организовать 33 игровых уикенда для вещателей. Поскольку Boxing Day выпадает на пятницу, тур станет рядовым.

Обычно в последний рабочий день недели АПЛ ставит один поединок. В последний раз Boxing Day был сорван в 1982 году. В то же время, Чемпионшип, а также английские Лига 1 и Лига 2 сыграют 26 декабря полноценные туры.

Кстати, ранее легенда МЮ Гари Невилл пополнил Зал славы английской Премьер-лиги.

