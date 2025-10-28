Боруссия Д собралась перехватить цель Шахтера

Защитник бразильского Крузейро Кауан Пратес попал в сферу интересов дортмундской Боруссии. "Шмели" начали работу над трансфером юниора, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг в X.

Латераль в этом году дебютировал за первую команду "лисов". Пратес заинтересовал ряд других клубов, в частности, донецкий Шахтер. Препятствием для перехода могут стать финансовые аппетиты Крузейро.

В сезоне-2025 Пратес провел 9 матчей во всех турнирах без результативных действий. Контракт защитника с бразильским грандом рассчитан до конца 2027 года. Переехать в Европу он сможет не раньше августа 2026-го.

Тем временем хавбек Боруссии Д Джоб Беллингем может вернуться в Англию на правах аренды.

