Вратарь Интера совершил смертельное ДТП

Погиб пожилой человек в инвалидной коляске.
Сегодня, 13:27       Автор: Антон Федорцив
Хосеп Мартинес / Getty Images
Голкипер миланского Интера Хосеп Мартинес попал в аварию за рулем собственного автомобиля. Испанец сбил человека насмерть, сообщает QuiComo.

Роковое происшествие случилось во вторник утром в муниципалитете Фенегро. Мартинес сбил 81-летнего мужчину на электрической инвалидной коляске. Сильный удар фактически не оставил ему шансов, хотя медики пытались реанимировать жертву.

Вратарь в ДТП не пострадал. Однако, Мартинес ошеломлен инцидентом и находится в состоянии шока. Тренерский штаб "нерадзурри" решил отменить дневную тренировку команды.

Тем временем хавбек Генрих Мхитарян пропустит дерби Милана из-за серьезной травмы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Хосеп Мартинес

