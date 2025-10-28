Вратарь Интера совершил смертельное ДТП
Погиб пожилой человек в инвалидной коляске.
Голкипер миланского Интера Хосеп Мартинес попал в аварию за рулем собственного автомобиля. Испанец сбил человека насмерть, сообщает QuiComo.
Роковое происшествие случилось во вторник утром в муниципалитете Фенегро. Мартинес сбил 81-летнего мужчину на электрической инвалидной коляске. Сильный удар фактически не оставил ему шансов, хотя медики пытались реанимировать жертву.
Вратарь в ДТП не пострадал. Однако, Мартинес ошеломлен инцидентом и находится в состоянии шока. Тренерский штаб "нерадзурри" решил отменить дневную тренировку команды.
Тем временем хавбек Генрих Мхитарян пропустит дерби Милана из-за серьезной травмы.
