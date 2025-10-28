iSport.ua
Футбол

Манчестер Сити и Бавария следят за юным голеадором Бундеслиги

Европейские гранды борются за талантливого нападающего.
Сегодня, 15:50       Автор: Валентина Чорноштан
Саид Эль-Мала / Getty Images
Саид Эль-Мала / Getty Images

Манчестер Сити и Бавария следят за форвардом Кельна Саидом Эль-Мала, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По имеющейся информации, немецкий и английский клуб могут побороться за трансфер 19-летнего Саида Эль-Мала. Отмечается, что Бавария уже связалась с руководством Кельна, чтобы узнать, какие условия их ожидают в случае потенциального перехода футболиста.

Добавим, что ПСЖ и миланский Интер также следят за ситуацией вокруг немецкого футболиста, однако они ещё не связывались с руководством Кельна или агентом игрока.

Саид Эль-Мала является воспитанником Боруссии Менхенгладбах, однако после восемнадцати лет он перешёл в Кельн.

В нынешнем сезоне нападающий забил 3 гола и отдал одну результативную передачу в чемпионате Германии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кельн Манчестер Сити ПСЖ Интер Милан Бавария Мюнхен

