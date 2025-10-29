iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус согласовал контракт с новым тренером

Лучано Спаллетти уже поставил свою подпись.
Вчера, 22:58       Автор: Андрей Безуглый
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Ювентус уже вскоре должен официально представить нового менеджера.

По информации Фабрицио Романо, туринский клуб уже согласовал контракт с Лучано Спаллетти.

66-летний специалист подписал соглашение до лета 2026 года с опицей продления, если Ювентус попадет в Лигу чемпионов.

Напомним, что Спаллетти почти всю свою карьеру провел в Италии, однако ранее он не тренировал Ювентус. Последним местом работы специалиста была сборная Италии.

Накануне, напомним, Ювентус наконец прервал серию без побед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Лучано Спаллетти

Статьи по теме

Ювентус прервал серию без побед в первом же матче без Тудора Ювентус прервал серию без побед в первом же матче без Тудора
Ювентус окончательно определился с новым тренером, согласовав с ним контракт Ювентус окончательно определился с новым тренером, согласовав с ним контракт
Бывший тренер сборной Италии отклонил ряд предложений ради работы в Ювентусе Бывший тренер сборной Италии отклонил ряд предложений ради работы в Ювентусе
Бенфика с незасчитанным голом Судакова переиграла Тонделу Бенфика с незасчитанным голом Судакова переиграла Тонделу

Видео

Постеры Янниса и Флэгга, алей-уп с разворотом от Гордона - лучшие данки первой недели сезона
Постеры Янниса и Флэгга, алей-уп с разворотом от Гордона - лучшие данки первой недели сезона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Бенфика с незасчитанным голом Судакова переиграла Тонделу
Европа00:06
Кубок английской лиги: Арсенал, Челси и Сити прошли дальше, Ливерпуль и Тоттенхэм вылетели
Вчера, 23:43
Европа23:43
Интер легко разобрался с Фиорентиной
Европа23:40
Бавария с дублем Кейна разобралась с Кельном в Кубке Германии
Европа22:58
Ювентус согласовал контракт с новым тренером
Футзал22:52
Лига чемпионов по футзалу: ХИТ стартовал с уверенной победы, Киев Футзал сыграл вничью с Врхникой
Европа22:11
Арсенал побил рекорд среди клубов АПЛ
Европа21:59
ПСЖ с Забарным потерял очки в матче с аутсайдером
Европа21:31
Ювентус прервал серию без побед в первом же матче без Тудора
Европа21:25
Довбик помог Роме обыграть Парму
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK