Ювентус согласовал контракт с новым тренером

Лучано Спаллетти уже поставил свою подпись.

Ювентус уже вскоре должен официально представить нового менеджера.

По информации Фабрицио Романо, туринский клуб уже согласовал контракт с Лучано Спаллетти.

66-летний специалист подписал соглашение до лета 2026 года с опицей продления, если Ювентус попадет в Лигу чемпионов.

Напомним, что Спаллетти почти всю свою карьеру провел в Италии, однако ранее он не тренировал Ювентус. Последним местом работы специалиста была сборная Италии.

Накануне, напомним, Ювентус наконец прервал серию без побед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!