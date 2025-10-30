Бенфика с незасчитанным голом Судакова переиграла Тонделу

В среду, 29 октября, Бенфика принимала дома Тонделу в рамках четвертьфинала Кубка лиги. Георгий Судаков вышел в старте, а Анатолий Трубин остался на лавке.

Команда Моуринью захватила преимущество на поле, однако не торопилась превратить его в голы, к тому же соперник оборонялся грамотно.

До тех пор, пока один из защитников не сыграл рукой, позволив Отаменди открыть счет с пенальти. С таким счетом команды ушли на перерыв.

Со стартом второго тайма свой гол забил Судаков, но VAR увидел офсайд у украинца и отменил взятие ворот. В итоге вторая половины игры стала копией первой, вплоть до еще одного забитого в конце мяча.

Хотя в итоге вышедший на замену Павлидис также решил приложить руку к победе, и в компенсированное время поставил точку в матче. Уверенный проход в полуфинал для "орлов".

Бенфика - Тондела 3:0

Голы: Отаменди (пенальти), 41, Лукебакио,83, Павлидис, 90+3

