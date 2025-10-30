iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бенфика с незасчитанным голом Судакова переиграла Тонделу

"Орлы" сыграют в полуфинале кубка.
Сегодня, 00:50       Автор: Андрей Безуглый
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

В среду, 29 октября, Бенфика принимала дома Тонделу в рамках четвертьфинала Кубка лиги. Георгий Судаков вышел в старте, а Анатолий Трубин остался на лавке.

Команда Моуринью захватила преимущество на поле, однако не торопилась превратить его в голы, к тому же соперник оборонялся грамотно.

До тех пор, пока один из защитников не сыграл рукой, позволив Отаменди открыть счет с пенальти. С таким счетом команды ушли на перерыв.

Со стартом второго тайма свой гол забил Судаков, но VAR увидел офсайд у украинца и отменил взятие ворот. В итоге вторая половины игры стала копией первой, вплоть до еще одного забитого в конце мяча.

Хотя в итоге вышедший на замену Павлидис также решил приложить руку к победе, и в компенсированное время поставил точку в матче. Уверенный проход в полуфинал для "орлов".

Бенфика - Тондела 3:0
Голы: Отаменди (пенальти), 41, Лукебакио,83, Павлидис, 90+3

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Георгий Судаков

Статьи по теме

Трубин повторил рекорд Кандаурова в Примейре Трубин повторил рекорд Кандаурова в Примейре
Ньюкасл уничтожил Бенфику, но Трубин получил высокие оценки Ньюкасл уничтожил Бенфику, но Трубин получил высокие оценки
ПСЖ с удалением Забарного разобрался с Байером, Бенфика с Трубиным и Судаковым разгромно уступила Ньюкаслу ПСЖ с удалением Забарного разобрался с Байером, Бенфика с Трубиным и Судаковым разгромно уступила Ньюкаслу
Забарный выйдет в старте на матч с Байером, Трубин и Судаков с первых минут сыграют с Ньюкаслом Забарный выйдет в старте на матч с Байером, Трубин и Судаков с первых минут сыграют с Ньюкаслом

Видео

Постеры Янниса и Флэгга, алей-уп с разворотом от Гордона - лучшие данки первой недели сезона
Постеры Янниса и Флэгга, алей-уп с разворотом от Гордона - лучшие данки первой недели сезона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Бенфика с незасчитанным голом Судакова переиграла Тонделу
Европа00:06
Кубок английской лиги: Арсенал, Челси и Сити прошли дальше, Ливерпуль и Тоттенхэм вылетели
Вчера, 23:43
Европа23:43
Интер легко разобрался с Фиорентиной
Европа23:40
Бавария с дублем Кейна разобралась с Кельном в Кубке Германии
Европа22:58
Ювентус согласовал контракт с новым тренером
Футзал22:52
Лига чемпионов по футзалу: ХИТ стартовал с уверенной победы, Киев Футзал сыграл вничью с Врхникой
Европа22:11
Арсенал побил рекорд среди клубов АПЛ
Европа21:59
ПСЖ с Забарным потерял очки в матче с аутсайдером
Европа21:31
Ювентус прервал серию без побед в первом же матче без Тудора
Европа21:25
Довбик помог Роме обыграть Парму
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK