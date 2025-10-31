Довбик может перейти в топ-клуб Серии А во время зимнего трансферного окна

Милан хочет снова попытаться подписать украинского нападающего Артема Довбика, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По имеющейся информации, Милан уже делал запрос о трансфере форварда Ромы, однако переговоры с римской командой провалились. Тем не менее Милан решил повторить попытку.

Отмечается, что "россонери" рассматривают два варианта подписания Довбика: первый в рамках аренды на год, второй это оформить полноценный трансфер.

Издание подмечает, что решение о переходе украинца в другой клуб зависит только от Ромы, и Артем никак не сможет повлиять на это.

В этом сезоне Артем Довбик провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт форварда с римской командой рассчитан до лета 2029 года.

