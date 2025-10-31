iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона проведет открытую тренировку на домашней арене

Еще один стресс-тест перед вощвращением на Камп Ноу.
Сегодня, 12:33       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Барселона готовит свое возвращение на Камп Ноу, пишет пресс-служба клуба.

Уже 7 ноября каталонский клуб проведет открытую тренировку на своей домашней арене.

Это будет последний стресс-тест для стадиона перед полноценным возвращением. Хотя Барселона и сильно ограничит количество болельщиков.

Лишь 23 тысячи смогут посетить Камп Ноу и понаблюдать за тренировкой своей команды. Зато уже совсем скоро каталонцы смогут пустить на матч до полусотни тысяч фанатов.

Ранее также сообщалось, что Винисиус получил еще порцию критику.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Барселона нашла потенциального преемника Левандовски Барселона нашла потенциального преемника Левандовски
Два основных игрока Барселоны вернулись в общую группу Два основных игрока Барселоны вернулись в общую группу
Барселона сообщила о травме своего ключевого игрока Барселона сообщила о травме своего ключевого игрока
Барселона может заработать деньги, слетав на "товарняк" в Южную Америку Барселона может заработать деньги, слетав на "товарняк" в Южную Америку

Видео

Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу
Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Биатлон14:15
IBU может ввести санкции против Симон
Теннис14:07
Синнер оценил своё физическое состояние перед встречей с Шелтоном
Украина13:50
Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу
Европа13:38
Лунин может сыграть с Валенсией. Реал подаёт повторную апелляцию
Европа13:05
Тен Хаг может вернуться в АПЛ
Украина13:04
Вернидуб – о предстоящем классическом: "Будет тяжелый матч"
Европа12:39
Дисциплинарный комитет чемпионата Франции наказал защитника Страсбура за жесткий фол
Европа12:33
Барселона проведет открытую тренировку на домашней арене
Европа12:09
Бывший игрок Атлетико раскритиковал поведение Винисиуса в класико
Формула 111:43
Команда Мерседес объяснила ошибки в стратегии на гонке в Мексике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK