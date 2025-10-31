Барселона проведет открытую тренировку на домашней арене

Еще один стресс-тест перед вощвращением на Камп Ноу.

Барселона готовит свое возвращение на Камп Ноу, пишет пресс-служба клуба.

Уже 7 ноября каталонский клуб проведет открытую тренировку на своей домашней арене.

Это будет последний стресс-тест для стадиона перед полноценным возвращением. Хотя Барселона и сильно ограничит количество болельщиков.

Лишь 23 тысячи смогут посетить Камп Ноу и понаблюдать за тренировкой своей команды. Зато уже совсем скоро каталонцы смогут пустить на матч до полусотни тысяч фанатов.

