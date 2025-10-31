Лунин может сыграть с Валенсией. Реал подаёт повторную апелляцию

Андрей Лунин во время Эль Класико находился на скамейке запасных, но принял участие в стычке с игроками Барселоны, за что получил красную карточку.

Реал на следующий день после матча подал апелляцию в Дисциплинарный комитет Испанской футбольной федерации, однако она была отклонена. Несмотря на это, "сливочные" намерены повторно подать апелляцию.

Напомним, Лунин получил дисквалификацию на один матч. Это означает, что он пропустит игру Реала против Валенсии, которая состоится в субботу, 1 ноября.

Если вторая апелляция также будет отклонена, резервным вратарем для Тибо Куртуа станет Фран Гонсалес. В случае удовлетворения апелляции украинец сможет попасть в заявку на матч против Валенсии.

Матч мадридского Реала против Валенсии начнется в 21:00.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!