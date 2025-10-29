Удаление Лунина в Эль Класико: дисциплинарный комитет вынес вердикт по поводу апелляции Реала

Украинский голкипер получил красную карточку по итогам стычки с игроками Барселоны.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании рассмотрел апелляцию Реала на удаление украинского голкипера Андрея Лунина в Эль Класико с Барселоной (2:1).

Под конец поединка украинец, который находился на скамейке запасных, принял участие в стычке с игроками Барселоны, за что получил красную карточку, как было указано в итогом протоколе. Мадридский клуб пытался обжаловать это удаление.

Тем не менее, как сообщает Mundo Deportivo, дисциплинарный комитет не удовлетворил апелляцию Реала и оставил в силе решение рефери, дисквалифицировав вратаря на один матч.

В своем рапорте арбитр встречи Сесар Сото Градо объяснил причину удаления: "На 90-й минуте игрок Андрей Лунин был удален, поскольку выбежал со своей скамейки запасных в сторону скамейки соперников в агрессивном состоянии, его пришлось сдерживать партнерам по команде".

Дисциплинарный комитет расценил действия украинца как "незначительное нарушение спортивного порядка" и постановил, что рапорт арбитра является достоверным, а видеозаписи не опровергают его решение.

У Реала остается право обратиться в Комитет по апелляциям или Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой о временной приостановке дисквалификации.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин еще не провел ни одного матча за мадридскую команду.

