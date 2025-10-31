Лидер Милана готов сыграть против Ромы, восстановившись от повреждения

Рафаэл Леау готовится с командой к ближайшему матчу Серии А.

Вингер Милана Рафаэл Леау сможет принять участие в ближайшем матче десятого тура Серии А против Ромы.

26-летний португалец в прошлом поединке чемпионата с Аталантой (1:1) был заменен в перерыве из-за дискомфорта в бедре.

Тем не менее, как сообщает Sky Sport, игрок восстановился от повреждения и уже тренируется с командой, готовясь к предстоящему поединку. Предполагается, что главный тренер "россонери" Массимилиано Аллегри может выпустить его в стартовом составе или же по крайней мере он начнет матч на скамейке запасных.

Матч Милан - Рома состоится в воскресенье, 2 ноября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что в начале сезона Леау отсутствовал из-за травмы берцовой кости и вернулся на поле в конце сентября. В текущей кампании португалец отличился четырьмя голами в шести матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Ромы Артем Довбик может перейти в Милан во время зимнего трансферного окна.

