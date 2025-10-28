Аталанта - Милан 1:1: обзор матча и результат игры 28.10.2025

Во вторник, 28 октября, Аталанта принимала на своем поле Милан в рамках девятого тура итальянской Серии А.

Соперники еще в первом тайме установили, как оказалось, итоговый результат встречи, завершив поединок вничью 1:1.

"Россонери" повели в противостоянии уже в дебюте поединка. На четвертой минуте Самуэле Риччи сыграл на подборе после углового и ударом из-за пределов штрафной не без помощи рикошета отправил мяч под левую стойку. Отыграться бергамаскам удалось на 35-й минуте, когда Адемола Лукман получил мяч на линии с защитниками и мощно пробил под перекладину.

Во второй половине встречи Аталанта была ближе к тому, чтобы одержать победу в этом матче, а Милан вряд ли мог рассчитывать на большее без единого удара в створ ворот.

Милан, набрав 18 очков, занимает на данный момент третье место в турнирной таблице Серии А. Аталанта идет на седьмой позиции, имея в своем активе 13 баллов.

Статистика матча Аталанта - Милан девятого тура чемпионата Италии

Аталанта - Милан 1:1

Голы: Лукман, 35 - Риччи, 4

Ожидаемые голы (xG): 1.29 - 0.33

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 17 - 6

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 9 - 4

Фолы: 9 - 8

Аталанта: Карнезекки, Коссуну, Хиен, Аханор (Джимсити, 72), Дзаппакоста, Де Рон (Брешианини, 20), Эдерсон, Бернаскони (Белланова, 71), Де Кетеларе (Самарджич, 82), Пашалич (Муса, 82), Лукман.

Милан: Меньян, Габбия, Томори, Павлович, Салемакерс (Атекаме, 90), Риччи, Модрич, Фофана, Бартезаги, Хименес (Лофтус-Чик, 62), Леау (Нкунку, 46).

Предупреждения: Брешианини - Хименес, Модрич, Габбия.

