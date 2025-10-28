iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аталанта - Милан 1:1: обзор матча и результат игры 28.10.2025

Соперники обменялись голами в первом матчей, завершив поединок вничью.
Вчера, 23:48       Автор: Игорь Мищук
Аталанта и Милан сыграли вничью / Getty Images
Аталанта и Милан сыграли вничью / Getty Images

Во вторник, 28 октября, Аталанта принимала на своем поле Милан в рамках девятого тура итальянской Серии А.

Соперники еще в первом тайме установили, как оказалось, итоговый результат встречи, завершив поединок вничью 1:1.

Читай также: Наполи одержал в гостях минимальную победу над Лечче

"Россонери" повели в противостоянии уже в дебюте поединка. На четвертой минуте Самуэле Риччи сыграл на подборе после углового и ударом из-за пределов штрафной не без помощи рикошета отправил мяч под левую стойку. Отыграться бергамаскам удалось на 35-й минуте, когда Адемола Лукман получил мяч на линии с защитниками и мощно пробил под перекладину.

Во второй половине встречи Аталанта была ближе к тому, чтобы одержать победу в этом матче, а Милан вряд ли мог рассчитывать на большее без единого удара в створ ворот.

Милан, набрав 18 очков, занимает на данный момент третье место в турнирной таблице Серии А. Аталанта идет на седьмой позиции, имея в своем активе 13 баллов.

Статистика матча Аталанта - Милан девятого тура чемпионата Италии

Аталанта - Милан 1:1

Голы: Лукман, 35 - Риччи, 4

Ожидаемые голы (xG): 1.29 - 0.33
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 17 - 6
Удары в створ: 3 - 1
Угловые: 9 - 4
Фолы: 9 - 8

Аталанта: Карнезекки, Коссуну, Хиен, Аханор (Джимсити, 72), Дзаппакоста, Де Рон (Брешианини, 20), Эдерсон, Бернаскони (Белланова, 71), Де Кетеларе (Самарджич, 82), Пашалич (Муса, 82), Лукман.

Милан: Меньян, Габбия, Томори, Павлович, Салемакерс (Атекаме, 90), Риччи, Модрич, Фофана, Бартезаги, Хименес (Лофтус-Чик, 62), Леау (Нкунку, 46).

Предупреждения: Брешианини - Хименес, Модрич, Габбия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан аталанта чемпионат Италии Серия А

Статьи по теме

Наполи одержал в гостях минимальную победу над Лечче Наполи одержал в гостях минимальную победу над Лечче
Бывший тренер сборной Италии отклонил ряд предложений ради работы в Ювентусе Бывший тренер сборной Италии отклонил ряд предложений ради работы в Ювентусе
Украинский талант забил пятый в сезоне гол за итальянский клуб Украинский талант забил пятый в сезоне гол за итальянский клуб
Гол Бензема помог выбить команду Роналду из Кубка Короля Гол Бензема помог выбить команду Роналду из Кубка Короля

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа01:02
Украинский талант забил пятый в сезоне гол за итальянский клуб
Другие страны00:29
Гол Бензема помог выбить команду Роналду из Кубка Короля
Вчера, 23:48
Европа23:48
Аталанта и Милан не определили сильнейшего в матче Серии А
Европа23:20
Голы Цыганкова и Ваната помогли Жироне одержать победу в кубковом матче
Европа22:42
Боруссия Дортмунд в серии пенальти прошла Айнтрахт в Кубке Германии
Бокс22:09
"У него есть три варианта": Промоутер высказался о дальнейших шагах Усика
Европа21:38
Наполи одержал в гостях минимальную победу над Лечче
Украина21:10
УХЛ: Кременчуг в овертайме обыграл Шторм
Европа20:50
Бывший тренер сборной Италии отклонил ряд предложений ради работы в Ювентусе
Бокс20:12
Экс-промоутер Усика призвал его завершить карьеру и не драться с Уордли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK