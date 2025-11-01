Гвардиола - о задачах на сезон: "Молюсь о том, чтобы..."

Рассказал, чего боится больше всего в новом сезоне.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола на пресс-конференции перед игрой с Борнмутом рассказал, что больше всего его волнует в этом сезоне:

"Я молюсь о том, чтобы в этом сезоне у меня был состав без травм. В конце концов, когда у нас более или менее набирался состав, мы были лучшей командой в последних 20, 15, 10 матчах прошлого сезона. Мы были лучшей командой по результатам в Премьер-лиге".

Также испанский специалист поделился задачами на сезон:

"Мы хотим начать совершенствоваться, приблизиться к этому уровню, вернуться к тому, с чего начинали".

Напомним, в рамках АПЛ 2 ноября Манчестер Сити сыграет с Борнмутом в 18:30, а 5 ноября встретится с дортмундской Боруссией в Лиге чемпионов.

