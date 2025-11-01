iSport.ua
Футбол

Ювентус одолел Кремонезе в дебюте Спаллетти

"Старая синьора" победила второй раз подряд.
Вчера, 23:42       Автор: Антон Федорцив
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

Туринцы открыли счет в дебюте. Уже на 2-й минуте Юве удалась атака по правому флангу. Далее мяч оказался в штрафной, а оборона не смогла вынести сферу подальше. Лучше всего сориентировался Костич и в касание отправил мяч в сетку.

"Бьянконери" продолжили владеть инициативой. Перед экватором тайма Влахович не переиграл Аудеро с острого угла, а Локателли попал в штангу. А перед перерывом трижды не хватило точности Опенда.

Во второй половине Юве немного сбавил обороты. Тем не менее, в середине тайма туринцы закрепили успех. И снова гол пришел с правого фланга и возник из-за несогласованности обороны – Камбьязо забил от перекладины.

"Тигры" отыграли лишь один гол – Варди убежал от Гатти и попал в дальний. Лучано Спаллетти дебютировал во главе Юве по выездной победе. "Бьянконери" набрали 18 очков и поднялись на 5-е место в Серии A, а Кремонезе пока остался девятым (14).

Статистика матча Кремонезе – Ювентус 10-го тура чемпионата Италии

Кремонезе – Ювентус – 1:2
Голы: Варди, 83 – Костич, 2, Камбьязо, 68

Ожидаемые голы (xG): 0.46 - 2.04
Владение мячом: 51 % - 49 %
Удары: 9 - 15
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 3 - 3
Фолы: 10 - 14

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус кремонезе Серия А

