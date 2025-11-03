Финансовый успех Баварии. Клуб побил собственный рекорд по доходам
Рекордная выручка.
На своём официальном сайте мюнхенская Бавария представила отчёт о доходах клуба за сезон 2024/25.
Сумма составила 978,3 миллиона евро, что на 2,8% больше, чем годом ранее. Таким образом, Бавария побила собственный рекорд.
Генеральный директор Баварии Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал финансовые результаты клуба:
Бавария сохраняет экономическую силу, спортивную стабильность и единство духа – вот наш девиз Mia san Mia. Несмотря на неспокойные времена и новый уровень трансферного рынка, мы вновь достигли рекордного уровня выручки и получили солидную прибыль. Это демонстрирует исключительную силу и стабильность нашего клуба. Мы не подвержены колебаниям – ФК Бавария стабилен.
Сейчас Бавария занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 27 очков.
