Финансовый успех Баварии. Клуб побил собственный рекорд по доходам

Рекордная выручка.
Сегодня, 09:58       Автор: Валентина Чорноштан
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

На своём официальном сайте мюнхенская Бавария представила отчёт о доходах клуба за сезон 2024/25.

Сумма составила 978,3 миллиона евро, что на 2,8% больше, чем годом ранее. Таким образом, Бавария побила собственный рекорд.

Генеральный директор Баварии Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал финансовые результаты клуба:

Бавария сохраняет экономическую силу, спортивную стабильность и единство духа – вот наш девиз Mia san Mia. Несмотря на неспокойные времена и новый уровень трансферного рынка, мы вновь достигли рекордного уровня выручки и получили солидную прибыль. Это демонстрирует исключительную силу и стабильность нашего клуба. Мы не подвержены колебаниям – ФК Бавария стабилен.

Сейчас Бавария занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 27 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

