Ключевой игрок Ливерпуля может продлить контракт до 2030 года

Доминик Собослаи может продлить контракт с Ливерпулем, сообщает журналист Николо Скира.

Руководство Ливерпуля довольное игрой венгерского футболиста и хочет предложить ему новый долгосрочный контракт.

По информации журналиста, мерсисайдский клуб готов продлить договор до 2030/31 года.

🚨 Excl. - #Liverpool are planning Dominik #Szoboszlai’s cotntact extension. Ready a new long term deal (until 2030 or 2031). #transfers #LFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 4, 2025

Напомним, что Собослаи перешёл летом 2023 года в английскую команду из РБ Лейпциг за 70 миллионов евро.

В этом сезоне Доминик Собослаи забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 14 матчах во всех турнирах.

