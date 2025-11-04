iSport.ua
Ключевой игрок Ливерпуля может продлить контракт до 2030 года

Хотят подписать новый долгосрочный контракт с полузащитником.
Сегодня, 14:23       Автор: Валентина Чорноштан
Доминик Собослаи / Getty Images
Доминик Собослаи / Getty Images

Доминик Собослаи может продлить контракт с Ливерпулем, сообщает журналист Николо Скира.

Руководство Ливерпуля довольное игрой венгерского футболиста и хочет предложить ему новый долгосрочный контракт.

По информации журналиста, мерсисайдский клуб готов продлить договор до 2030/31 года.

Напомним, что Собослаи перешёл летом 2023 года в английскую команду из РБ Лейпциг за 70 миллионов евро.

В этом сезоне Доминик Собослаи забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 14 матчах во всех турнирах.

