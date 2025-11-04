Ключевой игрок Ливерпуля может продлить контракт до 2030 года
Хотят подписать новый долгосрочный контракт с полузащитником.
Доминик Собослаи может продлить контракт с Ливерпулем, сообщает журналист Николо Скира.
Руководство Ливерпуля довольное игрой венгерского футболиста и хочет предложить ему новый долгосрочный контракт.
По информации журналиста, мерсисайдский клуб готов продлить договор до 2030/31 года.
🚨 Excl. - #Liverpool are planning Dominik #Szoboszlai’s cotntact extension. Ready a new long term deal (until 2030 or 2031). #transfers #LFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 4, 2025
Напомним, что Собослаи перешёл летом 2023 года в английскую команду из РБ Лейпциг за 70 миллионов евро.
В этом сезоне Доминик Собослаи забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 14 матчах во всех турнирах.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!